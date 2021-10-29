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Украина может получить от Британии новейшие ракеты Brimstone Sea Spear, - Минобороны

Новина українською →
Украина, Пятница 29 октября 2021 13:19
Украина может получить от Британии новейшие ракеты Brimstone Sea Spear, - Минобороны Фото: Украина может получить от Британии новейшие ракеты Brimstone Sea Spear (militaryleak.com)
Автор: Мария Кучерявец

Британская компания MBDA UK разрабатывает новейшую ракету Brimstone Sea Spear. Она может быть поставлена в нашу страну для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, которого цитирует Укринформ.

"Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем, в том числе может быть поставлена в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что недавно британское издание The Times со ссылкой на украинского дипломата, имя которого не было указано, сообщило, что Украина ведет переговоры с Британией о покупке ракет для кораблей и самолетов.

В частности, речь шла и об обсуждении сторонами ракеты класса "воздух-земля" Brimstone для украинских самолетов.

Издание писало, что переговоры ведутся на фоне опасений Украины, что РФ может усилить агрессию и захватить новые территории после запуска российско-немецкого газопровода "Северный поток-2".

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