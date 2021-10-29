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Україна може отримати від Британії новітні ракети Brimstone Sea Spear, - Міноборони

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Україна, П'ятниця 29 жовтня 2021 13:19
Україна може отримати від Британії новітні ракети Brimstone Sea Spear, - Міноборони Фото: Україна може отримати від Британії новітні ракети Brimstone Sea Spear (militaryleak.com)
Автор: Марія Кучерявець

Британська компанія MBDA UK розробляє новітню ракету Brimstone Sea Spear. Вона може бути поставлена в нашу країну для забезпечення потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, якого цитує Укрінформ.

"Британською компанією MBDA UK розробляється нова ракета Brimstone Sea Spear, яка у майбутньому, у тому числі може бути поставлена в Україну для забезпечення потреб Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що нещодавно британське видання The Times з посиланням на українського дипломата, ім'я якого не було вказано, повідомило, що Україна веде переговори з Британією про купівлю ракет для кораблів і літаків.

Зокрема, мова йшла й про обговорення сторонами ракети класу "повітря-земля" Brimstone для українських літаків.

Видання писало, що переговори ведуться на тлі побоювань України, що РФ може посилити агресію і захопити нові території після запуску російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".

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Україна Великобританія Збройні сили України
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