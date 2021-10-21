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Украина ведет переговоры с Британией о покупке ракет для кораблей и самолетов, - Times

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Киев, Четверг 21 октября 2021 09:23
Украина ведет переговоры с Британией о покупке ракет для кораблей и самолетов, - Times Фото: Украина ведет переговоры с Британией о покупке ракет для кораблей и самолетов (president.gov)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина ведет переговоры с Британией о покупке ракет для кораблей и самолетов. Планируется, что Великобритания предоставит для украинских патрульных катеров ракеты класса "земля-земля".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times.

Две страны также обсуждают ракеты класса "воздух-земля" Brimstone для украинских самолетов.

Считается, что они будут стоить по 100 тысяч фунтов стерлингов за каждую. Эти ракеты могут поражать небольшие быстрого движения цели и применялись на британских истребителях RAF против террористической организации "Исламское государство".

Издание пишет, что переговоры ведутся на фоне опасений Украины, что РФ может усилить агрессию и захватить новые территории после запуска российско-германского газопровода "Северный поток-2".

Есть опасения, что Россия планирует зимнюю военную операцию, которая может привести к эскалации напряженности на Донбассе и может привести к непредсказуемым последствиям для безопасности всей Европы, сообщил в комментарии изданию украинский дипломат, имя которого не раскрывают.

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