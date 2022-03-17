Украина может получить американские дроны-камикадзе: что известно

Сотня дронов для Украины

По словам главного республиканца в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, украинская сторона может получить 100 дронов-камикадзе Switchblade. Эта помощь будет выделена в рамках нового пакета на 800 млн долларов.

Соответствующие планы подтвердил изданию Politico источник в администрации Байдена.

Что собой представляют беспилотники Switchblade

Switchblade - это роботизированные умные бомбы. Они оснащены камерами, системами наведения и взрывчаткой. Дроны-камикадзе можно запрограммировать на автоматический удар по целям, которые находятся за много километров. Могут запускаться с наземных, морских и воздушных платформ.

Собственно, названием "дрон-камикадзе" этот беспилотник обязан тому, что является оружием одноразового использования. То есть, по сути, является ракетой, а не аналогом турецких Bayraktar TB2.

Switchblade способен оперативно прервать миссию, поразить вспомогательную цель или самоликвидироваться, если ситуация изменилась после запуска.

Кто использует эти дроны

Switchblade находится на вооружении армии США. Единственной страной, которая может закупать боевые беспилотники - Великобритания.

Где применялись

На сегодня известно о применении Switchblade американскими войсками в Афганистане для точечного поражения единичных и групповых целей. В основном против боевиков, которые устанавливали самодельные взрывные устройства. Дроны-камикадзе позволили оперативно реагировать и ликвидировать цели до того, как они успевали ускользнуть.

Switchblade помещается в рюкзаки пехотинцев. Американские военные оценивали его применение как "очень эффективное".

Виды Switchblade

Switchblade 300 имеет длину длину 610 мм и весит 2,7 кг, включая чехол и пусковую установку. Управление осуществляется на расстоянии до 10 км, дрон может находиться в воздухе до 10 минут. Боеголовка несет взрывчатку, эквивалентную 40 мм гранате. Эффективен для уничтожения легкой бронетехники и личного состава. Небольшие размеры и бесшумный полет затрудняют его обнаружение и перехват, дрон приближается к цели со скоростью до 160 км/ч.

Switchblade 600 - крупный баражирующий боеприпас весом 23 кг, но одновременно переносной и может быть настроен за 10 минут. Рассчитан на полет на расстояние до 40 км за 20 минут, затем может находится в воздухе еще 20 минут, за счет чего общая дальность возрастает до 80 км. Оснащен противотанковой боеголовкой, может также использоваться как боеприпас типа воздух-земля.

На данный момент неизвестно, какой именно вид Switchblade может получить Украина.