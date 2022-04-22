Украина получит 88,5 млн евро от Всемирного банка, - Шмыгаль

Он также отметил, что беседа с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом о финансовой поддержке Украины прошла продуктивно.

"Обсудили участие банка в оценке ущерба, нанесенного российской агрессией, в подготовке плана восстановления нашего государства и привлечении средств", - заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина - ответственное государство, у которой есть стабильная макроэкономическая ситуация. Кроме того, страна продолжает выполнять свои финансовые обязательства.

Однако агрессия России каждый день обходится очень дорого, поэтому Украина нуждается в финансовой помощи, чтобы поддерживать людей, пострадавших от российской агрессии.