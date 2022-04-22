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Украина получит 88,5 млн евро от Всемирного банка, - Шмыгаль

Фото: Сергей Марченко подписал с Всемирным банком соглашение о выделении 88,5 млн евро (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Роман Мирончук

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 88,5 млн евро из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он также отметил, что беседа с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом о финансовой поддержке Украины прошла продуктивно.

"Обсудили участие банка в оценке ущерба, нанесенного российской агрессией, в подготовке плана восстановления нашего государства и привлечении средств", - заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина - ответственное государство, у которой есть стабильная макроэкономическая ситуация. Кроме того, страна продолжает выполнять свои финансовые обязательства.

Однако агрессия России каждый день обходится очень дорого, поэтому Украина нуждается в финансовой помощи, чтобы поддерживать людей, пострадавших от российской агрессии.

Напомним, Британия выделила Украине 521 млн долларов и выступила гарантом кредита на 1 млрд от Всемирного банка.

Ранее Всемирный банк резко снизил прогноз роста мировой экономики из-за войны России против Украины.

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