Страны G7 приветствуют новую программу stand-by между Украиной и МВФ

Фото: страны G7 (army.mil)

Страны G7 считают это ключевым шагом на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины

Договоренность о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), достигнутая между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), является ключевым шагом к обеспечению экономического роста и в будущем - экономической стабильности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление послов стран "Большой семерки", опубликованном в Twitter.

"Послы стран "Большой семерки" приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренность на уровне специалистов о новой программе в формате stand-by. Ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста", - говорится в заявлении.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программе в формате stand-by (SBA) в размере 3,9 млрд долларов.

Речь идет о новой 14-месячной программе, которая заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования (EFF), истекающую в марте 2019 года.