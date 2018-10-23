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Україна може отримати 8 млрд доларів інвестицій після поновлення програми МВФ

Новини » Фінанси    23.10.2018 - 03:17
Фото: Андерс Аслунд (Julia Berezovska/ Press office NBU)
Фото: Андерс Аслунд (Julia Berezovska/ Press office NBU)

Аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд дав прогноз для України

Нова програма від Міжнародного валютного фонду (МВФ) полегшить Україні доступ до фінансування обсягом 8 мільярдів доларів, що дасть змогу утримувати стабільний курс гривні наступного року. Про це розповів аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Україна тепер, ймовірно, отримає два мільярди доларів від МВФ, два мільярди доларів від ЄС та Світового банку, уряд України ймовірно розмістить єврооблігації ще на два мільярди доларів, також державні компанії, ймовірно, розмістять євробонди ще на два мільярди доларів, чи більше", - прогнозує Аслунд.

На його думку, зазначеного має бути достатньо, щоб Україна утримувала достатньо стабільний обмінний курс наступного року.

Крім того, Аслунд вважає, що програма МВФ дасть змогу врегулювати два основні фактори, що викликали занепокоєння - обмежені резерви центробанку та обмежені бюджетні кошти.

"Резерви зростуть до біля 25 мільярдів доларів. Це буде достатнім на наступний рік для України, коли відбудуться вибори", - зауважив Аслунд.

Він додав, що однією з умов МВФ, крім Антикорупційного суду та підвищення ціни на газ, був бюджет з обмеженим дефіцитом, тож тепер необхідно лише ухвалити закон про бюджет.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" привітали домовленість про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), досягнуту між Україною і Міжнародним валютним фондом.

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