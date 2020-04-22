Минфин назвал условия получения кредита ЕС на 1,2 млрд евро

Фото: коллаж (РБК-Украина)

В кредитном соглашении будут прописаны финансовые условия и условия структурной политики

Решение Европейской комиссии о предоставлении Украине кредита на сумму 1,2 млрд евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отметили в пресс-службе, в случае принятия предложения Европейской комиссии, сторонами должен быть согласован и подготовлен Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и ЕС, которое будет содержать финансовые условия и условия структурной политики для выплаты соответствующих траншей.

"Министерство финансов Украины готово к безотлагательному проведению соответствующих консультаций со стороной ЕС для согласования положений указанных договоров и их оперативного заключения с целью получения первого безусловного транша кредитных средств макрофинансовой помощи ЕС в как можно более короткий срок", - говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что кредит Украине будет выделен в рамках пакета макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС на сумму 3 млрд евро для поддержки в контексте пандемии Covid-19 десяти стран-партнеров.

Пакет помощи будет ориентирован на соседние с Европейским Союзом страны и страны-партнеры политики расширения ЕС, в том числе: Албанию, Боснию и Герцеговину, Грузию, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Северную Македонию, Тунис и Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, Организация Объединенных Наций (ООН) выделит еще 140 млн долларов на борьбу с коронавирусом в Украине.