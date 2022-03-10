Украина получила уже вторую партию станций Starlink

В Украину прибыла вторая партия оборудования Starlink от Илона Маска для спутникового интернета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По его словам, Украина и все украинцы мужественно держатся как единая семья. Однако, в такие трудные времена украинцы нуждаются в дополнительном вдохновении, чтобы оставаться устойчивыми и сильными.
Отмечается, что Украина получила уже вторую, значительно большую, партию станций Starlink.
"И лично меня вдохновляет, что такой человек как Илон Маск придерживается своего слова, стремительно реагирует и поддерживает Украину. Сегодня мы получили уже вторую, значительно большую, партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике", - заявил Федоров.
Украина получила вторую, значительно большую, партию станций Starlink (t.me/zedigital)
Ранее мы сообщали, что первая спутниковая система Starlink прибыла в Киев.
Также мы писали, что экипаж SpaceX возьмет в космос украинский флаг.
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