UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина получила уже вторую партию станций Starlink

Автор: Татьяна Самарук

В Украину прибыла вторая партия оборудования Starlink от Илона Маска для спутникового интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, Украина и все украинцы мужественно держатся как единая семья. Однако, в такие трудные времена украинцы нуждаются в дополнительном вдохновении, чтобы оставаться устойчивыми и сильными.

Отмечается, что Украина получила уже вторую, значительно большую, партию станций Starlink.

"И лично меня вдохновляет, что такой человек как Илон Маск придерживается своего слова, стремительно реагирует и поддерживает Украину. Сегодня мы получили уже вторую, значительно большую, партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике", - заявил Федоров.

Украина получила вторую, значительно большую, партию станций Starlink (t.me/zedigital)

Ранее мы сообщали, что первая спутниковая система Starlink прибыла в Киев.

Также мы писали, что экипаж SpaceX возьмет в космос украинский флаг.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров