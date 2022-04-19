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Украина получила от Всемирного банка 88,6 млн долларов на стипендии для студентов

Фото: Всемирный банк предоставил Украине 88,6 млн долларов на стипендии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Сегодня Украина получила от Всемирного банка транш на 88,6 млн долларов на возмещение расходов, осуществленных правительством Украины для выплат академических и социальных стипендий. Средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в пресс-службе, эти средства были предоставлены банком в рамках проекта "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов", выполняемая Министерством образования и науки Украины.

В марте 2022 года Всемирный банк одобрил реструктуризацию проекта "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов". В структуру проекта был добавлен компонент 5 "Поддержка академических стипендий, предоставляемых Министерством образования и науки, а также социальных стипендий, предоставляемых Министерством социальной политики для студентов высших учебных заведений".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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стипендииВсемирный банк