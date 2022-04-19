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Україна отримала від Світового банку 88,6 млн доларів на стипендії для студентів

Фото: Світовий банк надав Україні 88,6 млн доларів на стипендії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сьогодні Україна отримала від Світового банку транш на 88,6 млн доларів на відшкодування витрат, здійснених урядом України для виплат академічних та соціальних стипендій. Кошти вже надійшли у загальний фонд державного бюджету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, ці кошти були надані банком в рамках проекту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів", що виконується Міністерством освіти і науки України.

У березні 2022 року Світовий банк схвалив реструктуризацію проекту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів". До структури проекту було додано компонент 5 "Підтримка академічних стипендій, що надаються Міністерством освіти та науки, а також соціальних стипендій, що надаються Міністерством соціальної політики для студентів закладів вищої освіти".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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