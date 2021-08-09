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Украина получила верительные грамоты от нового посла Израиля

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 17:31
Украина получила верительные грамоты от нового посла Израиля Фото: Украина приняла копии верительных грамот от нового посла Израиля (фото mfa.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Министр МИД Украины Дмитрий Сеник принял копии верительных грамот от нового посла Израиля Михаэля Бродского. Стороны затронули вопросы сотрудничества и активизации политического диалога между страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу МИД.

Во время сегодняшней встречи министра МИД Дмитрия Сеника и новоназначенного посла Израиля Михаэля Бродского стороны обсудили:

  • активизацию политического диалога сторон;
  • обмен визитами;
  • подготовку к очередным заседаниям МИД стран;
  • подготовку к очередным заседаниям Совместной Украинско-Израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества;
  • сотрудничество в борьбе сторон с пандемией коронавируса;

"Достижение договоренности между Украиной и Израилем о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 будет стимулировать туристические контакты между нашими странами", – заявил министр МИД Украины.

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