Україна отримала вірчі грамоти від нового посла Ізраїлю
Фото: Україна прийняла копії вірчих грамот від нового посла Ізраїлю (mfa.gov.ua)
Міністр МЗС України Дмитро Сенік прийняв копії вірчих грамот від нового посла Ізраїлю Міхаеля Бродського. Сторони порушили питання співробітництва й активізації політичного діалогу між країнами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.
Під час сьогоднішньої зустрічі міністра МЗС Дмитра Сеніка та новопризначеного посла Ізраїлю Міхаеля Бродського сторони обговорили:
- активізацію політичного діалогу сторін;
- обмін візитами;
- підготовку до чергових засідань МЗС країн;
- підготовку до чергових засідань Спільної Українсько-Ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва;
- співпрацю у боротьбі сторін з пандемією коронавірусу;
"Досягнення домовленості між Україною та Ізраїлем щодо взаємного визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 стимулюватиме туристичні контакти між нашими країнами", – заявив міністр МЗС України.