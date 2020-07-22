Украина получила от Венгрии помощь для ликвидации последствий паводков

Венгрия предоставила Украине гуманитарную помощь на 1 млн гривен для ликвидации последствий разрушительных паводков в западных областях. Помощь окажут в виде необходимых средств.

Об этом сообщает посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.

Во время встречи с заместителем госсекретаря МИД Венгрии Андрашом Барани украинский посол поблагодарила венгерскую сторону за помощь.

В конце июня западные области Украины захлестнули разрушительные наводнения, вызванные сильными ливнями. Больше всего пострадали Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд гривен на ликвидацию наводнений в Украине; средства дополнят резервный фонд для осуществления непредвиденных расходов.

Гуманитарную помощь жителям пострадавших от паводков областей Украины также предоставила Словакия.

Кроме того, питьевую воду жителям пострадавших районов отправил Израиль.