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Украина получила техническую помощь от США для усиления безопасности

Автор: Дмитрий Левицкий

В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки. Об этой помощи было договорено во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

"Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов", - рассказали в министерстве.

Грузы будут поступать в Украину несколькими партиями. Сегодня в Украину прибыла одна из них.

"Предоставление дополнительной помощи для безопасности от правительства США вооруженным силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", - отметили в Минобороны.

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Министерство обороны УкраиныСоединенные Штаты Америки