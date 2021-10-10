Украина получила техническую помощь от США для усиления безопасности

"Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов", - рассказали в министерстве.

Грузы будут поступать в Украину несколькими партиями. Сегодня в Украину прибыла одна из них.

"Предоставление дополнительной помощи для безопасности от правительства США вооруженным силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", - отметили в Минобороны.