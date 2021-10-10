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Україна отримала технічну допомогу від США для посилення безпеки

Автор: Дмитро Левицький

В аеропорт "Бориспіль" сьогодні прибув літак з вантажем міжнародної технічної допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про цю допомогу було домовлено під час робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

"Окрім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів", - розповіли у міністерстві.

Вантажі будуть надходити в Україну декількома партіями. Сьогодні в Україну прибула одна із них.

"Надання додаткової безпекової допомоги від уряду США Збройним силам України є черговим свідченням непорушного стратегічного партнерства між нашими державами", - наголосили в Міноборони.

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