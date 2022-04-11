Украина получила танки от нескольких стран Запада, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Танки на помощь Украине отправили ряд стран, еще несколько государств изучают эту возможность. Подробностями поделился чиновник Пентагона.

"Определенное количество танков было передано Украине рядом стран. Это танки, с которыми они знают, как обращаться. В основном Т-72", – пояснил представитель американского Минобороны на условиях анонимности.

В свою очередь оборонный концерн Rheinmetall готов отправить Украине до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder. Согласие на поставку должно предоставить правительство Германии.