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Украина получила танки от нескольких стран Запада, - Пентагон

Фото: Танк Т-72 (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Соединенные Штаты подтвердили передачу Вооруженным силам Украины танков группой стран во главе с Чехией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Танки на помощь Украине отправили ряд стран, еще несколько государств изучают эту возможность. Подробностями поделился чиновник Пентагона.

"Определенное количество танков было передано Украине рядом стран. Это танки, с которыми они знают, как обращаться. В основном Т-72", – пояснил представитель американского Минобороны на условиях анонимности.

В свою очередь оборонный концерн Rheinmetall готов отправить Украине до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder. Согласие на поставку должно предоставить правительство Германии.

Напомним, что президент Зеленский заявил о наличии в Белом доме перечня необходимого Украине вооружения.

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