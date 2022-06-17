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Украина получила первый транш с админсчета МВФ: на что потратят 1 млрд канадских долларов

Фото: госбюджет Украины получил 1 млрд канадских долларов
Автор: Александр Белоус

В госбюджет Украины поступил 1 млрд канадских долларов (эквивалент 773 млн долларов США) кредита от Канады. Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного валютного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в пресс-службе, привлечение средств произошло в соответствии с кредитным договором между Украиной и Канадой. Срок погашения кредита - 10 лет, процентная ставка - 1,69% годовых.

Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов, сообщили в Минфине.

Напомним, что в апреле 2022 года Международный валютный фонд принял решение о создании административного счета для зачисления денежных средств в виде доли Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины. Все привлеченные средства с использованием данного счета должны направляться на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (займов).

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Министерство финансов УкраиныМВФ