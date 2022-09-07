UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получила от партнеров ракеты Harpoon на автомобильной платформе, - Пентагон

Фото: Украина получила ракеты Harpoon на автомобильной платформе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные получили от партнеров противокорабельные ракеты Harpoon. Их переоборудовали на автомобильную платформу.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам закупок Билл Лаплант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

Он подтвердил, что Украине передали ракеты Harpoon морского базирования, но перед этим их модернизировали и переоборудовали на автомобили.

"История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, были Harpoon, установленные на корабле, речь шла о Harpoon морского базирования... Поэтому мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили их на грузовиках с платформами", - отметил Лаплант.

Он объяснил, что на одном автомобиле установили модули Harpoon, а на другом источник питания. По словам замглавы Пентагона, украинские военные прошли обучение для использования этого оружия еще в мае.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщали, что Украина получила от США две системы береговой обороны Harpoon. Также о предоставлении Украине ракет Harpoon заявляла Дания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаВоенная помощьВойна в Украине