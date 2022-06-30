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Україна отримала кредит майже на 425 млн євро від Британії

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Київ, Четвер 30 червня 2022 21:18
Україна отримала кредит майже на 425 млн євро від Британії Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна отримала від Великобританії кредит майже на 425 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.

Повідомляється, що в рамках проекту Світового банку для підтримки державних витрат Україна отримала кредит на 446,8 млн євро. В рамках цього фінансування гарантія Великобританії становить 424,6 млн євро.

"В умовах війни Україні важливо зберегти потенціал, дієвість і стійкість державного управління. Залучені кошти дозволять забезпечити фінансування для працівників бюджетної сфери. Вдячні уряду Великої Британії та команді Світового банку за підтримку України в цей важкий період нашої історії", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Гроші спрямують на оплату праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала японський пільговий кредит на 500 млн доларів.

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