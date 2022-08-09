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Украина получила грант на 4,5 миллиарда долларов: куда пойдут деньги

Новина українською →
Украина, Вторник 09 августа 2022 20:28
Украина получила грант на 4,5 миллиарда долларов: куда пойдут деньги Фото: Сергей Марченко, министр финансов Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине заявили о подписании соглашения, по которому государство получит грант в размере 4,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов Украины.

Марченко заявил, что полученные деньги были предоставлены Соединенными Штатами Америки и направлены в Целевой фонд многих доноров в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

В министерстве пояснили, что выделенные средства потратят на выплату пенсий, а также на отдельные программы государственной социальной помощи, а именно:

  • оплата жилищно-коммунальных услуг
  • поддержка малообеспеченных семей
  • поддержка детей-инвалидов и инвалидов с детства
  • выплаты ВПО
  • оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий

По словам Марченко, грантовое финансирование является чрезвычайно важным для Украины, потому что позволяет снизить долговую нагрузку на бюджет и позволяет думать о послевоенном восстановлении страны.

Напомним, что ранее РБК-Украина сообщало о получении помощи от США в размере 4,5 миллиарда долларов.

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