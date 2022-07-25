Украина получила от Германии первые зенитки Gepard, - Резников

Он отметил, что это лишь часть зениток, которую Германия намерена предоставить Украине. Всего украинские военные должны получить 15 немецких Gepard.

"Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это противозенитные ракетные комплексы, к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов. Соответственно мы ожидаем 15 Gepard. Три уже сегодня заехали в Украину, и они уже в распоряжении Вооруженных сил", - сказал Резников.

Также он подчеркнул, что Минобороны ведет переговоры с партнерами для предоставления современных танков, в частности Leopard и Abrams.

"Скорее всего мы начнем с одной из дружественных стран, у которой есть танки Leopard и готова нам их передать. Сначала наш план (получить, - ред.) несколько десятков танков, на которых мы будем проводить учения наших танковых экипажей, скорее всего в странах Балтии... Мы сейчас ведем переговоры не только о Leopard, а также пытаемся убедить наших партнеров, что это могут быть и другие танки, например Abrams", - добавил министр.