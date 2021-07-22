UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина не получила гарантий: в Кабмине объяснили, что не так с соглашением Германии и США

Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина объяснила, почему Украину не устраивает соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2". По ее словам, договоренности между Берлином и Вашингтоном не дают Украине никаких гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украина 24".

"Никаких гарантий Украина не получила. Ни в этом заявлении, ни вне этого заявления. В этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу "Триморья", к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, поэтому мне не понятна эта поддержка", - пояснила Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что в соглашении также говорится о создании фонда зеленой трансформации, но Украина уже давно ведет по нему переговоры.

"Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка и создание фонда зеленой трансформации, по которому мы уже ведем переговоры около полугода. Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает, зато никаких перспектив и безопасностных гарантов, в частности касательно членства в НАТО, мы не получили", - сказала она.

Напомним, вчера Германия и США объявили о соглашении, которое позволит запустить российский газопровод "Северный поток-2". Что в соглашении обещают Украине - в материале РБК-Украина.

Как писало РБК-Украина, в украинском МИД обещают продолжить бороться с газопроводом "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2Кабинет Министров УкраиныУкраинасделкаГерманияСоединенные Штаты Америки