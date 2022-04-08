Украина получила от ЕС грант на сумму 120 млн евро

Еврокомиссия предоставила Украине грант в размере 120 млн евро в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи. Средства предоставлены на безвозмездной и безвозвратной основе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
Деньги будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования наиболее актуальных расходов страны, в том числе связанных с обеспечением гарантированной социальной защиты граждан, функционированием критической инфраструктуры и сектора безопасности.
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