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Украина получила от ЕС грант на сумму 120 млн евро

Фото: Украина получила от ЕС грант на сумму 120 млн евро (flick.com/libereurope)
Автор: Валерия Полищук

Еврокомиссия предоставила Украине грант в размере 120 млн евро в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи. Средства предоставлены на безвозмездной и безвозвратной основе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Деньги будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования наиболее актуальных расходов страны, в том числе связанных с обеспечением гарантированной социальной защиты граждан, функционированием критической инфраструктуры и сектора безопасности.

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