Україна отримала від ЄС грант на суму 120 млн євро

Єврокомісія надала Україні грант у розмірі 120 млн євро в рамках загального пакету надзвичайної фінансової допомоги. Кошти надані на безоплатній та безповоротній основі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економіки України.
Гроші будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету для фінансування найбільш актуальних витрат країни, у тому числі пов'язаних із забезпеченням гарантованого соціального захисту громадян, функціонуванням критичної інфраструктури та сектору безпеки.
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