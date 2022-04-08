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Україна отримала від ЄС грант на суму 120 млн євро

Фото: Україна отримала від ЄС грант на суму 120 млн євро (flick.com/libereurope)
Автор: Валерія Поліщук

Єврокомісія надала Україні грант у розмірі 120 млн євро в рамках загального пакету надзвичайної фінансової допомоги. Кошти надані на безоплатній та безповоротній основі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економіки України.

Гроші будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету для фінансування найбільш актуальних витрат країни, у тому числі пов'язаних із забезпеченням гарантованого соціального захисту громадян, функціонуванням критичної інфраструктури та сектору безпеки.

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