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Украина получила от Дании полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

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Киев, Среда 04 августа 2021 10:30
Украина получила от Дании полмиллиона доз вакцины AstraZeneca Фото: Дания передала Украине вакцину AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украину прибыли 509 400 доз вакцины AstraZeneca, которые передала Дания. Партию вакцины передали Украине с помощью глобального механизма COVAX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНИСЕФ.

"Эта поставка является непосредственной помощью Украине от правительства Дании в рамках реализации цели передать разным странам 3 миллиона доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года", - заявили в организации.

Предоставленные правительством Дании дозы вакцины планируют использовать для вакцинации тех, кто уже получил первую дозу, а также для проведения прививок в пунктах вакцинации.

"Мы благодарны правительству Дании за непосредственную помощь в поставке вакцины и сотрудничество. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Украина поставки Дания Вакцина от коронавируса
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