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Україна отримала від Данії півмільйона доз вакцини AstraZeneca

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Київ, Середа 04 серпня 2021 10:30
Україна отримала від Данії півмільйона доз вакцини AstraZeneca Фото: Данія передала Україні вакцину AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, які передала Данія. Партію вакцини передали Україні за допомогою глобального механізму COVAX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЮНІСЕФ.

"Ця поставка є безпосередньою допомогою Україні від уряду Данії в межах реалізації мети передати різним країнам 3 мільйони доз вакцин проти COVID-19 до кінця 2021 року", - заявили в організації.

Надані урядом Данії дози вакцини планують використати для вакцинації тих, хто вже отримав першу дозу, а також для проведення щеплень у пунктах вакцинації.

"Ми вдячні уряду Данії за безпосередню допомогу у поставці вакцини та співпрацю. Я закликаю українців, які ще не щепились, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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