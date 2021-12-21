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Украина получила аварийную помощь со Словакии, после двух недель аварийный поставок в Польшу, - ДТЭК

Автор: Наталия Гурковская

Украина получила аварийную помощь из энергосистемы Словакии в ночь с 20 на 21 декабря для покрытия потребления в Бурштынском энергоострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бурштынской ТЭС.

Временная поддержка со Словакии была получена на период устранения дефектов на энергоблоке №7. По состоянию на утро энергоблок подключен к сети и несет нагрузку 140 МВт.

Всего Бурштынская ТЭС работает 10 из 11 энергоблоков с нагрузкой 1327 МВт.

20 декабря компания "ДТЭК Западэнерго" прекратила оказывать аварийную помощь энергосистеме Польши, переориентировав все доступные блоки Добротворской ТЭС на покрытие потребления внутри Украины.

Напомним, потребители Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей интегрированы в общую энергосистемы со странами Европейского союза. Украина является нетто-экспортером электричества в страны ЕС.

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ТЭС