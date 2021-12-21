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Україна отримала аварійну допомогу зі Словаччини, після двох тижнів аварійного постачання до Польщі, - ДТЕК

Автор: Наталія Гурковська

Україна отримала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини в ніч із 20 на 21 грудня для покриття споживання у Бурштинському енергоострові.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Бурштинської ТЕС.

Тимчасову підтримку зі Словаччини було отримано на період усунення дефектів на енергоблоці №7. Станом на ранок енергоблок підключено до мережі та він несе навантаження 140 МВт.

Всього Бурштинська ТЕС працює 10 із 11 енергоблоків із навантаженням 1327 МВт.

20 грудня компанія "ДТЕК Західенерго" припинила надавати аварійну допомогу енергосистемі Польщі, переорієнтувавши всі доступні блоки Добротвірської ТЕС на покриття споживання всередині України.

Нагадаємо, споживачі Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей інтегровані у спільну енергосистему з країнами Європейського союзу. Україна є нетто-експортером електрики до країн ЄС.

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ТЕС