Украина получила американский груз инновационных лекарств против коронавируса

Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19. Последние договоренности о его получении были согласованы во время визита президента Владимира Зеленского в США.

Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

Груз будет растаможен и распределен по 24 областям Украины. Процесс координирует Министерство здравоохранения Украины.

Direct Relief (Калифорния, США), с которой наладило договоренности посольство, является общественной организацией. Она работает в 60 странах мира.