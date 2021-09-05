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Украина получила американский груз инновационных лекарств против коронавируса

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Киев, Воскресенье 05 сентября 2021 01:16
Украина получила американский груз инновационных лекарств против коронавируса Фото: Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз инновационных лекарств (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Артур Родивилов

Американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от коронавируса на десятки миллионов долларов. Общая стоимость груза в виде 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов достигает 20 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США.

Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19. Последние договоренности о его получении были согласованы во время визита президента Владимира Зеленского в США.

Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

Груз будет растаможен и распределен по 24 областям Украины. Процесс координирует Министерство здравоохранения Украины.

Direct Relief (Калифорния, США), с которой наладило договоренности посольство, является общественной организацией. Она работает в 60 странах мира.

Напомним, новая американская партия вакцины Pfizer-BioNTech будет использована для прививки украинцев в центрах массовой вакцинации и иммунизации организованных коллективов.

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