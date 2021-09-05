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Україна отримала американський вантаж інноваційних ліків проти коронавірусу

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Київ, Неділя 05 вересня 2021 01:16
Україна отримала американський вантаж інноваційних ліків проти коронавірусу Фото: Direct Relief надіслала Україні гуманітарний вантаж інноваційних ліків (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Артур Родивилов

Американська благодійна організація Direct Relief надіслала Україні гуманітарний вантаж інноваційних ліків проти коронавірусу на десятки мільйонів доларів. Загальна вартість вантажу у вигляді 60 тисяч флаконів лікарських препаратів досягає 20 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в США.

Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab і Etesevimab, що використовуються проти COVID-19. Останні домовленості про його отримання були узгоджені під час візиту президента Володимира Зеленського до США.

Ліки рекомендовані для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби, особливо при наявності ризику переходу у важку форму.

Вантаж буде розмитнений і розподілений по 24 областях України. Процес координує Міністерство охорони здоров'я України.

Direct Relief (Каліфорнія, США), з якою налагодило домовленості посольство, є громадською організацією. Вона працює в 60 країнах світу.

Нагадаємо, нова американська партія вакцини Pfizer-BioNTech буде використана для щеплення українців у центрах масової вакцинації та імунізації організованих колективів.

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