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Украина получила 500 млн долларов от размещения евробондов

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Вторник 27 июля 2021 16:57
Украина получила 500 млн долларов от размещения евробондов Фото: бюджет Украины получил 500 млн долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина завершила дополнительное размещение еврооблигаций на сумму 500 млн долларов и погашением в 2029 году. Средства были перечислены в Украину и будут использованы для финансирования государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отмечается в сообщении, довыпуск состоялся с доходностью 6,30% и ценой предложения при вторичном размещении 103,493%.

В результате завершения размещения еврооблигаций общая номинальная сумма еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21-го мая 2029 года в обращении составляет 1,750 млрд долларов.

По данным Минфина инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (60,6%), хедж-фондов (32,9%), банков (3,5%), пенсионных и страховых фондов (2,0%) и частных банков (0,9%).

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения - их доли составили 51,5%; 36,5% и 11% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции.

Как сообщало РБК-Украина, Украина осуществила размещение дополнительного выпуска еврооблигаций на 500 млн долларов с погашением 21 мая 2029 года.

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