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Украина получила 450 млн канадских долларов льготного кредита

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В государственный бюджет Украины поступило 450 млн канадских долларов (350 млн долларов США). Кредит от Канады предоставлен на льготных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Полученные средства позволят поддержать население Украины и приблизить победу над агрессором", - прокомментировал соглашение министр финансов Украины Сергей Марченко.

По данным пресс-службы, общая сумма кредита от Канады составляет 1,45 млрд канадских долларов (1,2 млрд долларов США).

Ранее премьер-министра Денис Шмыгаль сообщил, что Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону.

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Министерство финансов УкраиныКанада