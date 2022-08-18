Україна отримала 450 млн канадських доларів пільгового кредиту
Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
До державного бюджету України надійшло 450 млн канадських доларів (350 млн доларів США). Кредит від Канади наданий на пільгових умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"Отримані кошти дозволять підтримати населення України та наблизити перемогу над агресором", - прокоментував угоду міністр фінансів України Сергій Марченко.
За даними прес-служби, загальна сума кредиту від Канади становить 1,45 млрд канадських доларів (1,2 млрд доларів США).
Раніше прем'єр-міністра Денис Шмигаль повідомив, що Канада надасть Україні 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону.