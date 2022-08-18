Україна отримала 450 млн канадських доларів пільгового кредиту

До державного бюджету України надійшло 450 млн канадських доларів (350 млн доларів США). Кредит від Канади наданий на пільгових умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Отримані кошти дозволять підтримати населення України та наблизити перемогу над агресором", - прокоментував угоду міністр фінансів України Сергій Марченко. За даними прес-служби, загальна сума кредиту від Канади становить 1,45 млрд канадських доларів (1,2 млрд доларів США).