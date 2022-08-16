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Украина получила 200 млн евро льготного кредита от Италии: на что пойдут деньги

Фото: Украина получила 200 млн евро от Италии (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина 15 августа 2022 года получила 200 млн евро льготного кредита от Итальянской Республики. Средства будут направлены на обеспечение расходов на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Согласно условиям кредитного договора, средства предоставляются по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита - 7,5 года).

Напомним, с начала полномасштабной войны иностранные партнеры предоставили Украине уже 14 млрд долларов. До конца года в Минфине рассчитывают получить еще 12-16 млрд долларов.

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Министерство финансов Украины