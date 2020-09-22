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Украина не получала от ЕС сигнала о возможном пересмотре безвиза

Автор: Игорь Литвиненко

Украина не получала от представителей Европейского союза официальной информации о возможном пересмотре безвизового режима. Соответствующие заявления могут звучать лишь от отдельных политических фигур.

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Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

По ее словам, сейчас нет никаких угроз для безвиза с ЕС.

"Украина не получала от представителей Европейского союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур", - сказала Джапарова.

Напомним, евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон обвинила украинскую власть в лоббировании своих кандидатов на должность главы САП. По ее словам, такие действия Киева ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш макрофинансовой помощи.

При этом в Офисе президента призвали не политизировать процесс.

Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что безвиз с ЕС не отменяется из-за ситуации с САП.

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Новости Украины Безвизовый режимЭмине Джапарова