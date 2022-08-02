UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получает от Германии такое оружие, которого нет даже у Бундесвера, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Германия поставляет Украине новейшее оружие. Такое, которого нет даже на вооружении у Бундесвера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца в интервью Globe and Mail.

"Начиная с первых дней после того, как Россия напала на Украину, мы доставили оружие и боеприпасы в Украину. Мы доставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные системы, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальное помощь", - говорит Шольц.

Он отметил, что Германия перешла к поставкам более сложных и дорогих систем.

"Самоходные гаубицы, ракетные системы залпового огня, зенитные системы, контрбатарейные РЛС. Некоторые из этих систем настолько новые, что их было сделано еще очень мало, а некоторые из них даже не были внедрены в Бундесвере", - заявил Шольц.

По словам канцлера, Германия также обеспечивает обучение украинских экипажей.

"Пока мы говорим, украинцев обучают новому и более сложному оборудованию в нескольких местах Германии. И мы будем продолжать оказывать эту поддержку Украине до тех пор, пока это потребуется", - подытожил Шольц.

Напомним, вчера стало известно, что немецкие реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II уже в Украине.

Добавим, также немецкая сторона сообщила, что передала еще три гаубицы PzH 2000.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияВоенная помощьОлаф Шольц