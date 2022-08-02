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Україна отримує від Німеччини таку зброю, якої немає навіть у Бундесверу, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина постачає Україні новітню зброю. Таку, якої немає навіть на озброєнні у Бундесверу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца в інтерв'ю Globe and Mail.

"Починаючи з перших днів після того, як Росія напала на Україну, ми доставили зброю та боєприпаси в Україну. Ми доставили все, що в нас було: протитанкові та зенітні системи, міни, гармати, тонни боєприпасів та нелетальну допомогу", - каже Шольц.

Він зазначив, що Німеччина перейшла до постачань більш складних та дорогих систем.

"Самохідні гаубиці, ракетні системи залпового вогню, зенітні системи, контрбатарейні РЛС. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було зроблено дуже мало, а деякі з них навіть не були впроваджені в Бундесвері", - заявив Шольц.

За словами канцлера, Німеччина також забезпечує навчання українських екіпажів.

"Поки ми говоримо, українців навчають новому та складнішому обладнанню в кількох місцях Німеччини. І ми продовжуватимемо надавати цю підтримку Україні доти, доки це буде потрібно", - підсумував Шольц.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що німецькі реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II вже в Україні.

Додамо, також німецька сторона повідомила, що передала ще три гаубиці PzH 2000.

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ГерманияВійськова допомогаОлаф Шольц