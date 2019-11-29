"Нафтогаз" объяснил перенос трехсторонних переговоров по газу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сторонам нужно время для заключения договора интерконнекта

Запланированные на 29 ноября трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-Россия-ЕС перенесли, чтобы стороны проанализировали украинский договор о присоединении сетей и договорились по тексту соглашения. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Сообщается, что на двусторонней встрече от российской стороны получили комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект договора оператор ГТС Украины передал "Газпрому" еще в сентябре.

"Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко. Трехстороннюю встречу, запланированную на сегодня, перенесли именно для того, чтобы специалисты обеих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская сторона настаивает на заключении таких договоров интерконнекта со всеми операторами ГТС соседних стран Евросоюза, с Молдовой и Россией. Так как они являются неотъемлемой частью европейских правил газового рынка, который внедрила Украины.

Напомним, ранее в России заявили о переносе газовых переговоров с Украиной и ЕС. Следующий раунд переговоров пройдет уже в декабре.