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"Нафтогаз" объяснил перенос трехсторонних переговоров по газу

Новости » Политика     29.11.2019 - 17:31
"Нафтогаз" объяснил перенос трехсторонних переговоров по газу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сторонам нужно время для заключения договора интерконнекта

Запланированные на 29 ноября трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-Россия-ЕС перенесли, чтобы стороны проанализировали украинский договор о присоединении сетей и договорились по тексту соглашения. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Сообщается, что на двусторонней встрече от российской стороны получили комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект договора оператор ГТС Украины передал "Газпрому" еще в сентябре.

"Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко. Трехстороннюю встречу, запланированную на сегодня, перенесли именно для того, чтобы специалисты обеих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская сторона настаивает на заключении таких договоров интерконнекта со всеми операторами ГТС соседних стран Евросоюза, с Молдовой и Россией. Так как они являются неотъемлемой частью европейских правил газового рынка, который внедрила Украины.

Напомним, ранее в России заявили о переносе газовых переговоров с Украиной и ЕС. Следующий раунд переговоров пройдет уже в декабре.

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