Украина и Польша разделили последнее место по уровню финансовой грамотности

Украина разделила с Польшей последнее место по уровню финансовой грамотности среди стран, где проводился опрос по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Такие данные получил Проект USAID "Трансформация финансового сектора".

Результаты показывают, что Украина и Польша получили по 11,6 баллов, в то время как в среднем страны получили 13,2 баллов.

Во время опроса уровень финансовой грамотности оценивался по таким критериям, как знания, отношения и повдение.

Данные показывают, что в Украине только 43% взрослого населения правильно ответили на минимум пять из семи вопросов на проверку знаний (что считается минимальным целевым показателем) против показателя 56% во всех странах, участвовавших в опросе ОЭСР в 2016 году.

Украинцы из собственного опыта хорошо знают, что такое инфляция и как рассчитывать скидки в магазинах. Уровень знаний простых процентов ниже, чем в других странах (55% в Украине против среднего показателя 65% для других стран, которые принимали участие в опросе ОЭСР), свидетельствуют результаты.

"Низкий уровень понимания того, что обещание высокого дохода, вероятно, означает высокие риски, делает украинцев уязвимыми для мошеннических схем и спекулятивного инвестирования", - отмечают авторы исследования.

Только 21% опрошенных смогли правильно выбрать из короткого списка предлагаемых вариантов размер гарантированной государством суммы возмещения по банковскому вкладу (200 тыс. грн).

Уровень финансовой грамотности также зависит от возраста респондентов. Самый низкий уровень наблюдается у молодых людей в возрасте 18-24 лет.

Опрос проводился маркетинговой исследовательской компанией InMind 2007 среди лиц в декабре 2018 года по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. В опросе принимали участие люди в возрасте от 18 до 79 лет. Размер погрешности: 2%.

Напомним, в ноябре 2018 года 43% жителей Украины заявили, что вообще не имеют сбережений.

Напомним, что по данным опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2018 года 43% граждан Украины считали, что наиболее безопасно хранить сбережения в долларах США. По данным исследования, далее с большим отрывом следует евро (15%) и собственно национальная валюта - гривна - (12%). Еще 12% украинцев не доверяют ни одной из валют, а 16% - не определились в этом вопросе.