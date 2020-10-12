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Украина и Польша подписали соглашение о расширении доступа к объектам приватизации

Киев , Понедельник 12 октября 2020 15:42
Украина и Польша подписали соглашение о расширении доступа к объектам приватизации
Фото: подписание договора (president.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В понедельник, 12 октября, Украина и Польша подписали соглашение о расширении доступа к объектам приватизации. Документ разрешит польской компании в условиях конфиденциальности получить широкий доступ к информации об объектах приватизации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко и председатель Госкомпании PGNiG Ежи Квецинський подписали договор о неразглашении потенциальным покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ позволит компании PGNiG в условиях конфиденциальности получить широкий доступ к информации об объектах приватизации, чтобы "с полнотой знаний об активах включиться в борьбу за них".

В Офисе президента также рассчитывают, что начало сотрудничества ФГИУ с PGNiG должно дать сигнал инвесторам из других стран, что Украина открыта к инвестициям.

Напомним, сегодня президент Польши Анджей Дуда находится в Украине с официальным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны опубликовали совместное заявление по итогам встречи в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что Украина планирует открыть консульство в польском городе Вроцлав.

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