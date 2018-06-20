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Интервью

Украина и Польша подписали план сотрудничества между оборонными ведомствами

НовостиПолитика    20.06.2018 - 17:34
Фото: Анатолий Петренко и Томаш Шотковський (mil.gov.ua)
Фото: Анатолий Петренко и Томаш Шотковський (mil.gov.ua)

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, вопросы глобальной и региональной безопасности, состояние и перспективы военно-технического сотрудничества

Украина и Польша подписали план двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины (МОУ).

Так, в Киеве заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко провел встречу с Государственным подсекретарем Министерства национальной обороны Республики Польша Томашем Шатковским.

"По результатам встречи стороны подписали план двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Республики Польша", - говорится в сообщении.

"Этот визит придаст новую динамику нашему стратегическому диалогу и позволит наработать новые планы относительно нашего дальнейшего сотрудничества. Хотелось бы отметить огромную роль Польши в поддержке Украины в современных условиях, что является серьезным сигналом для нашего стратегического партнерства", - уверен Петренко.

Вместе с тем сообщается, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, вопросы глобальной и региональной безопасности, состояние и перспективы военно-технического сотрудничества, результаты встречи глав оборонных ведомств Украины и Республика Польша в рамках проведения заседания Североатлантического Совета (САС) НАТО на уровне министров обороны государств-членов НАТО и государств-контрибуторов тренировочно-совещательной Миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан, которое проходило в Брюсселе 7-8 июня.

Петренко отметил, что в Верховной Раде рассматривается проект закона "О национальной безопасности Украины", который практически устанавливает в нормативном поле все прогрессивные и трансформационные процессы Украины, определены в Стратегическом оборонном бюллетене.

Отмечается, что польская сторона заверила в продолжении поддержки всех евроатлантических стремлений Украины, а также ее усилия по защите независимости и территориальной целостности.

"Украина - это наш стратегический партнер", - подчеркнул Шатковский.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Венгрия обсудили расширение оборонного сотрудничества.

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Теги публикации: Украина, Польша, оборонная сфера  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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