Україна і Польща підписали план співпраці між оборонними відомствами

Сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва в оборонній сфері, питання глобальної та регіональної безпеки, стан та перспективи військово-технічного співробітництва

Україна і Польща підписали план двостороннього співробітництва між оборонними відомствами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України (МОУ).

Так, у Києві заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції генерал-лейтенант Анатолій Петренко провів зустріч з Державним підсекретарем Міністерства національної оборони Республіки Польща Томашем Шатковським.

"За результатами зустрічі сторони підписали план двостороннього співробітництва між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.

"Цей візит придасть нової динаміки нашому стратегічному діалогу і дозволить напрацювати нові плани щодо нашої подальшої співпраці. Хотілося б відзначити величезну роль Польщі у підтримці України в сучасних умовах, що є серйозним сигналом для нашого стратегічного партнерства", - впевнений Петренко.

Разом з тим повідомляється, що сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва в оборонній сфері, питання глобальної та регіональної безпеки, стан та перспективи військово-технічного співробітництва, результати зустрічі глав оборонних відомств України та Республіка Польща в рамках проведення засідання Північноатлантичної Ради (ПАР) НАТО на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО та держав-контрибуторів тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан, яке проходило у Брюсселі 7-8 червня.

Петренко відзначив, що у Верховній Раді розглядається проект закону "Про національну безпеку України", який практично встановлює в нормативному полі всі прогресивні та трансформаційні процеси України, визначені у Стратегічному оборонному бюлетені.

Зазначається, що польська сторона запевнила в продовженні підтримки всіх євроатлантичних прагнень України, а також її зусиль щодо захисту незалежності та територіальної цілісності.

"Україна - це наш стратегічний партнер", - наголосив Шатковський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна й Угорщина обговорили розширення оборонного співробітництва.