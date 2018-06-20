Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна і Польща підписали план співпраці між оборонними відомствами

НовиниПолітика    20.06.2018 - 17:34
Фото: Анатолій Петренко та Томаш Шотковський (mil.gov.ua)
Фото: Анатолій Петренко та Томаш Шотковський (mil.gov.ua)

Сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва в оборонній сфері, питання глобальної та регіональної безпеки, стан та перспективи військово-технічного співробітництва

Україна і Польща підписали план двостороннього співробітництва між оборонними відомствами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України (МОУ).

Так, у Києві заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції генерал-лейтенант Анатолій Петренко провів зустріч з Державним підсекретарем Міністерства національної оборони Республіки Польща Томашем Шатковським.

"За результатами зустрічі сторони підписали план двостороннього співробітництва між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.

"Цей візит придасть нової динаміки нашому стратегічному діалогу і дозволить напрацювати нові плани щодо нашої подальшої співпраці. Хотілося б відзначити величезну роль Польщі у підтримці України в сучасних умовах, що є серйозним сигналом для нашого стратегічного партнерства", - впевнений Петренко.

Разом з тим повідомляється, що сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва в оборонній сфері, питання глобальної та регіональної безпеки, стан та перспективи військово-технічного співробітництва, результати зустрічі глав оборонних відомств України та Республіка Польща в рамках проведення засідання Північноатлантичної Ради (ПАР) НАТО на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО та держав-контрибуторів тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан, яке проходило у Брюсселі 7-8 червня.

Петренко відзначив, що у Верховній Раді розглядається проект закону "Про національну безпеку України", який практично встановлює в нормативному полі всі прогресивні та трансформаційні процеси України, визначені у Стратегічному оборонному бюлетені.

Зазначається, що польська сторона запевнила в продовженні підтримки всіх євроатлантичних прагнень України, а також її зусиль щодо захисту незалежності та територіальної цілісності.

"Україна - це наш стратегічний партнер", - наголосив Шатковський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна й Угорщина обговорили розширення оборонного співробітництва.

В Україні смертність значно перевищила народжуваність, - Держстат Експорт українських товарів у січні-квітні 2018 збільшився на 1,8 млрд доларів
Теги публікації: Україна, Польша, оборонная сфера  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся