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Интервью

Украина и Польша планируют запуск поезда Львов-Люблин

НовостиИнфраструктура    22.06.2018 - 17:17
Фото: железнодорожный вокзал Люблина (wikipedia.org)
Фото: железнодорожный вокзал Люблина (wikipedia.org)

Стороны договорились о создании рабочей группы для разработки железнодорожного сообщения между Люблином и Львовом

Украина обсуждает с Польшей план создания железнодорожного сообщения между городами Львов и Люблин. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время визита в Польшу в ходе встречи с министром инфраструктуры страны Анджеем Адамчиком, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что стороны договорились о создании рабочей группы для разработки оптимального железнодорожного сообщения между Люблином и Львовом.

"До осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решение. Надеюсь, осенью мы проведем встречу министров инфраструктуры Украины и Польши во Львове и подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного маршрута Люблин-Львов", - отметил Омелян.

Сообщается, что решение о новом маршруте было принято в связи с успехом железнодорожного соединения Киев-Перемышль. Так, в 2017 году им воспользовались 317 тыс. пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Bravo Airways на один день отменила рейсы в Люблин из Киева и Херсона и обратно, запланированные на 22 июня 2018.

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Теги публикации: поезд, железная дорога  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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