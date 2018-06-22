Украина и Польша планируют запуск поезда Львов-Люблин

Стороны договорились о создании рабочей группы для разработки железнодорожного сообщения между Люблином и Львовом

Украина обсуждает с Польшей план создания железнодорожного сообщения между городами Львов и Люблин. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время визита в Польшу в ходе встречи с министром инфраструктуры страны Анджеем Адамчиком, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что стороны договорились о создании рабочей группы для разработки оптимального железнодорожного сообщения между Люблином и Львовом.

"До осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решение. Надеюсь, осенью мы проведем встречу министров инфраструктуры Украины и Польши во Львове и подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного маршрута Люблин-Львов", - отметил Омелян.

Сообщается, что решение о новом маршруте было принято в связи с успехом железнодорожного соединения Киев-Перемышль. Так, в 2017 году им воспользовались 317 тыс. пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Bravo Airways на один день отменила рейсы в Люблин из Киева и Херсона и обратно, запланированные на 22 июня 2018.