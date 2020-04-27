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Зеленский с президентом Литвы обсудили подготовку саммита Украина - ЕС

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 16:55
Зеленский с президентом Литвы обсудили подготовку саммита Украина - ЕС
Фото: Владимир Зеленский и Гитанас Науседа (president.gov.ua)

Лидеры обсудили ситуацию в странах в связи с распространением коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседою, в ходе которого лидеры обсудили подготовку саммита Украина - ЕС и шестого саммита Восточного партнерства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, собеседники обсудили ситуацию в странах в связи с распространением коронавируса и меры, принимаемые в Украине и Литве с целью противодействия и минимизации влияния COVID-19 на граждан.

Зеленский проинформировал своего литовского коллегу ситуации по безопасности на Донбассе, а также выразил благодарность за неизменную поддержку Вильнюсом суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Президенты Украины и Литвы обсудили состояние подготовки важных евроинтеграционных мероприятий: саммита Украина – ЕС и шестого саммита Восточного партнерства.

Гитанас Науседа высоко оценил личный вклад Зеленского во внедрение реформ, особо отметив важность принятия исторической земельной реформы как одной из лучших предпосылок для построения сильной экономики.

Лидеры отметили важность продолжения двустороннего политического диалога, несмотря на ситуацию с распространением коронавирус.

Кроме того, Зеленский пригласил Науседу посетить Киев в конце этого года с целью участия в очередном заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики.

"Жду нашу встречу, и, конечно, хочется больше общих экономических решений. Надеюсь, в этом направлении мы сможем двигаться несмотря на карантин. Благодарен за адвокацію Украины в Европе и за дружбу между нашими странами", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский провел телефону разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которой они обсудили ситуацию в обеих странах, в связи с пандемией коронавируса. Также президенты обсудили макрофинансовую помощь Украине.

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