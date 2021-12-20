Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания России, - Зеленский

На сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания Российской Федерации. Речь идет о защите Европы от агрессивной политики Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского по итогам заседания Люблинского треугольника с участием лидеров Польши и Литвы.

"Сегодня мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции на 2022 год. Наша общая задача - сдержать угрозу, угрозу со стороны России, защитить Европу от агрессивной политики России. Сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания. Как никто другой мы понимаем, насколько остра потребность консолидировать усилия", - отметил Зеленский.