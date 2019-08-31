Украина и Польша договорились улучшить грузоперевозки на границе

Во время первого дня в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу было достигнуто договоренностей относительно решения проблем во время пересечения границы между странами. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Зеленского.

Украинским президент встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Сторонами, в частности, был поднят вопрос больших очередей во время пересечения украинско-польской границы грузоперевозчиками.

"Мы договорились решить проблему с грузоперевозками через украинско-польскую границу", - коротко написал Зеленский.

Добавил также, что в энергетической сфере стороны обсудили сотрудничество в формате Вашингтон - Варшава - Киев. Визит украинского президента продлится также 1 сентября.

Напомним, в ходе визита в Польшу Владимир Зеленский заявил, что Украина сотрудничает с Польшей в рамках строительства трансевропейской магистрали "Виа-Карпатия". Стороны также обсудили амбициозный проект водного пути Е-40. Зеленский также проинформировал о планах улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе.