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Польша и Украина планируют улучшить работу пунктов пропуска на границе

Новости » Политика    31.08.2019 - 15:46
Польша и Украина планируют улучшить работу пунктов пропуска на границе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам Зеленского, важным элементом диалога с Польшей является приграничное сотрудничество.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе. Об этом он заявил в ходе официального визита в Польшу.

Пос ловам Зеленского, Украины сотрудничает с Польшей в рамках строительства трансевропейской магистрали "Виа-Карпатия".

"Наше государство заинтересовано стать участником региональных проектов и инициатив польского государства. Например, таких как "Триморье". Уже сейчас мы сотрудничаем в рамках строительства трансевропейской магистрали "Виа-Карпатия". Мы также обсудили амбициозный для нас проект водного пути Е-40", - сообщил президент Украины.

Зеленский также проинформировал о планах улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе.

"Важным элементом нашего диалога также является приграничное сотрудничество. Мы будем улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе", - заявил Зеленский.

Напомним, президент Украины сейчас находится с официальным рабочим визитом в Польше. Зеленский в ходе встречи с президентом Анджеем Дудой заявил, что газопровод "Северный поток-2" является неприемлемым.

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