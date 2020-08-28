ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина и Польша договорились об обмене налоговой информацией

Киев, Пятница 28 августа 2020 14:36
Украина и Польша договорились об обмене налоговой информацией
Фото: Сергей Марченко и Тадеуш Косцинский(mof.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Обмен информацией должен привести к росту доходов бюджета

Украина и Польша подписали совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией, в частности в части администрирования НДС. Декларация также касается сферы трансграничного экономического сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По данным пресс-службы, соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский.

"Мы готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством и предотвращения попыток избежать налогообложения", - отметил Марченко во время встречи.

Как отмечается в сообщении, реализация данного соглашения способствует усилениям, направленным на укрепление административного сотрудничества между странами, в частности обмена налоговой информацией, знаниями и новыми технологиями, проведению совместных мероприятий на границе как решающего средства для эффективной борьбы с мошенничеством с НДС. Такое сотрудничество приведет к заметному повышению безопасности польских и украинских граждан и предпринимателей, а также стабильному росту доходов бюджета.

Напомним, по данным Госстата, Польша занимает четвертую позицию по объему товарооборота с Украиной. За первое полугодие 2020 оборот составил 3,4 млрд долларов.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Польша профинансирует ремонт дорог и пропускных пунктов на 100 млн евро во Львовской области.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Министерство финансов УкраиныПольша
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь